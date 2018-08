Une course poursuite avec la police a fini devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Un chauffard de 21 ans a été condamné mercredi à douze mois de prison dont six mois avec sursis mais sans mandat de dépôt. Le juge d'application des peines décidera s'il doit aller derrière les barreaux ou s'il doit porter un bracelet électronique. Son passager lui a pris deux mois de prison avec sursis. Les faits datent de lundi à Bègles et Bordeaux et ce jeune a mis la vie de plusieurs personnes en danger et notamment celle des policiers.

Comme dans un "jeu vidéo"

Le procureur le dit bien dans ses réquisitions : "cet homme s'est cru dans un jeu vidéo". Après une longue soirée passé avec son ami dans la boîte de nuit La Plage. Le jeune homme se met au volant de sa voiture. Il fait un demi-tour rapide sans clignotants, ce qui alertent des policiers présents. Ces derniers lui demandent de s'arrêter mais le jeune conducteur ne le fait pas. Il a bu et a fumé du cannabis. "Je voulais freiner mais l'alcool a pris le dessus", sejustifie-t-il. La patrouille se met à sa poursuite. Le chauffard prend la rocade à contre-sens puis une autre rue et finit par se stopper. Un fonctionnaire tente d'enlever les clefs du contact mais le prévenu repart en manquant de percuter le policier. La course-folle reprend. Elle se terminera enfin dans un pylône du tramway après quelques feux rouges brûlés.

Dans le box, le prévenu encore blessé à la tête s'excuse à plusieurs reprises : "je ne veux pas retourner en prison", implore t-il. Son avocat en rajoute en demandant une dernière chance pour son client au douze mentions sur le casier. Son conseil explique qu'il s'est laissé corrompre par "les forçats de la fête" que sont les serveurs de La Plage. Il lui a éviter d'aller directement en prison après l'audience.