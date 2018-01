Bordeaux : rassemblement de solidarité avec les policiers agressés

Par Pierre-Marie Gros, France Bleu Gironde

Une soixantaine de policiers se sont rassemblés mardi midi devant l'hôtel de police de Bordeaux, pour dénoncer les violences et incivilités dont ils sont de plus en plus victimes. Ils réclament une meilleure reconnaissance par les pouvoirs publics, et moins de "laxisme" de la justice.