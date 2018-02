Un expert-comptable bordelais a été condamné, ce lundi, à six mois de prison avec sursis pour des attouchements et propos à connotation sexuelle sur l'une de ses collaboratrices. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a suivi les réquisitions du parquet.

Bordeaux, France

"Ma douce Vanessa", ma "Vanessachatte", "Je vais retourner Vanessa sur le bureau"... Voilà les paroles qu'a entendu cette jeune collaboratrice d'un expert-comptable pendant deux ans, avant de quitter son emploi. Et de dénoncer les faits, il y a deux ans. Des paroles qui s'accompagnaient d'attouchements, sur le dos et les fesses de la victime, parfois avec une règle. Voilà ce qu'a retenu le tribunal correctionnel de Bordeaux, qui a condamné l'homme à six mois d'emprisonnement avec sursis, et à 2 000 euros d'amende. Il devra aussi payer 3 800 euros de dommages et intérêts à sa victime. Le tribunal a donc suivi les réquisitions du parquet. L'avocate du prévenu, maître Roquain-Bardet, se laisse la possibilité de faire appel.

"L'absence de refus ne signifie pas le consentement", explique le président du tribunal

"Elle était obligée de cacher le moindre centimètre de son corps avec des vêtements longs [...] elle pleurait en sortant de son travail", a rappelé le président du tribunal dans son jugement. Il a aussi ajouté que la "passivité", et l"absence de refus" de la jeune femme ne signifiait pas pour autant un consentement. Et que le prévenu aurait dû le comprendre. Lors de l'audience, fin novembre, une vingtaine d'employés étaient venu témoigner.

"Je suis très tactile", se défendait le prévenu à l'audience

"Mon client est quelqu'un qui est un peu soupe au lait, et qui peut avoir des propos outranciers ou grossiers. Mais il n'y avait pas de notion de harcèlement sexuel." Au sujet du surnom "Vanessachatte" par exemple, l'avocate explique qu'il avait été crée par les amis de la victime. Et que son client n'a fait que le reprendre. Et sur les attouchements ? "Je suis très tactile", se défendait le prévenu à l'audience, à la mi-décembre. La victime a dit sa volonté de passer à autre chose, et n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu.

Ce procès intervient quelques mois après le mouvement de masse illustré notamment sur les réseaux sociaux, et dans une période de libération de la parole des femmes sur les violences sexuelles. Dans un autre dossier de harcèlement sexuel, jugé à Bordeaux fin janvier, le parquet a requis douze mois avec sursis contre le patron d'une PME girondine. Le délibéré sera rendu le 27 février.