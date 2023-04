Bordeaux : six personnes en garde à vue pour des tags et des affiches sur la préfecture et la mairie

"Brûler la porte, Brûler l'Etat" c'est ce qu'on pouvait lire sur une des affiches que les colleurs allaient apposer à l'Hôtel de ville de Bordeaux, selon nos informations confirmées par la Police de Bordeaux. Affiche qui fait référence à la porte de la mairie incendiée le 23 mars dernier en marge de la neuvième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Dans la nuit du 18 avril au mercredi 19 avril, la BAC a interpellé 6 personnes à Bordeaux en train des collages et des graffitis en centre-ville de Bordeaux et entre autres sur l'hôtel préfectoral et la mairie de Bordeaux.

Toujours selon une source proche du dossier, sur le mur de l'hôtel préfectoral un collage anti-policiers a été découvert : "Queers, punks, antifas contre les keufs". Les six personnes sont en garde à vue, ce mercredi 19 avril en milieu de journée. Elles sont âgées pour la plupart d'une vingtaine d'année et étaient en possession de bombes de peinture et d'affiches. Elles sont inconnues de la police et des tribunaux.