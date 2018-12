Bordeaux - Trois ans de prison requis contre l'ex-patron de la Charcuterie Bordelaise

Bordeaux

Il était plus de minuit quand Arnaud Chedhomme est retourné à la barre du tribunal correctionnel de Bordeaux : "Monsieur le Président, ça fait deux ans que je vis un cauchemar. Je suis totalement innocent. Je n'avais aucun intérêt à bruler mon entreprise. Il n'y a pas de mobile. Aujourd'hui je n'ai plus un sou, j'ai été obligé de faire un emprunt pour payer mon gaz. Je vous demande de me relaxer."

Auparavant, le procureur de la république avait requis trois ans de prison ferme, s'appuyant sur les résultats des analyses de la police scientifique indiquant que des traces de produits accélérants avaient été découverts sur le site ainsi que des bouteilles de gaz. Il avait été la dernière personne à quitter l'entreprise ce soir là, alors qu'il partait en voyage pour rejoindre sa fille en Amérique du Sud. "Tout s'est joué à une minute près" a insisté le représentant du parquet. "Comment n'a t-il pu rien voir, rien sentir, les fumées, la chaleur, alors qu'une minute plus tard, des voisins voyaient l'entrepôt s'embraser" poursuit dans son réquisitoire Gérard Aldigé.

La défense a basé ses plaidoiries sur un dossier rendu par des experts incendies qui ont travaillé à titre privé, alors qu'elle avait demandé une expertise contradictoire qu’elle n’avait pas obtenu durant l'instruction. Maitres Jean Gonthier et Arnaud Dupin ont aussi insisté sur le fait qu'Arnaud Chedhomme n'avait aucun intérêt à tout perdre dans la mesure où il avait trouvé une solution pour reconstruire son entreprise au bord de la liquidation judiciaire. A l'époque des faits, la Charcuterie Bordelaise avait été durement éprouvée par des problèmes sanitaires, des lots de charcuterie étant contaminés par la Listéria.

La défense a également balayé d'un revers de manche les témoignages accablants de deux personnes connues déjà des services judiciaires.

Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier.