Bordeaux: Trois hommes condamnés à huit mois de prison avec sursis pour pédopornographie

Trois hommes comparaissaient jeudi au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour pédopornographie. Ils ont visionné et téléchargé des vidéos et images, plus de 20.000 pour l'un d'entre eux. Ils ont tous été condamnés à huit mois de prison avec sursis.

Les magistrats sont guidés par une question: Pourquoi ? Pourquoi ces hommes, mariés ou en couple, tous pères de famille, voire même grand père ont visionné ces vidéos et images de pédopornographie ? Aidé par les expertises psychiatriques, ils tentent de comprendre si leur personnalité, ou leur parcours affectif, sexuel ou sentimental pouvaient expliquer ces faits.

Pendant toute l'audience, le silence est pesant dans la salle. Le premier prévenu qui passe à la barre est aussi le plus jeune. 36 ans. Son ex-femme a porté plainte contre lui justement pour pédopornographie, une affaire qui a été classée sans suite, mais qui l'a marqué. Il va sur ces sites, parle de curiosité. Une curiosité qui s'est transformée en addiction. Pour l’expert psychiatrique il est immaturo-pervers, il n’a pas conscience de ce qu’il fait.

Le second qui passe à la barre est plus âgé. Il a 63 ans. Il regarde ce genre de contenus depuis environ dix ans. Au départ, c'est parce que sa libido baisse, il se trouve des fantasmes: Les jeunes filles. Même très jeunes, dès sept ans. Sur son matériel informatique, les gendarmes ont retrouvé plus de 20 000 images et vidéos de pédopornographie.

Le dernier parle de son burn out et son addiction au sexe. Il regarde 4 ou 5 pornos par jour. Il ressent de l’excitation quand il regarde ces vidéos caché dans les toilettes. Les trois quarts du temps, il se masturbe en regardant ces vidéos. Il a des limites au début, pas d'enfants de moins de dix ans, puis il dépasse ses propres limites. Dans son ordinateur, des fichiers avec des bébés sont retrouvés. Mais il ne comprend pas vraiment comment il en est arrivé là, parle d'un cauchemar. Il se fait suivre par un psy pour essayer de mieux comprendre.

Chez tous on voit la honte et la culpabilité. Ils l’assurent jamais ils ne seraient passés à l’acte. Les avocats plaident tous dans la même direction: les prévenus sont derrière leur écran, ils ne sont pas conscients de la réalité de ces images. Celle d’enfants qu’on a violés.

Mégane Fleury