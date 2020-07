Bordeaux : un adolescent de 18 ans se fait sectionner la main à la machette dans le quartier de la gare

Un adolescent de 18 ans a été grièvement blessé à la machette ce mardi après-midi vers 14h30, cours de la Marne à Bordeaux, dans le quartier de la gare, par deux individus. Il a eu la main sectionnée et été blessé à la cuisse. Les deux agresseurs présumés sont en fuite.

Une enquête a été ouverte après l'agression à la machette d'un adolescent de 18 ans dans le quartier de la gare à Bordeaux, ce mardi vers 14h30. Selon les premiers éléments, rapportés par le parquet de Bordeaux, la victime se trouvait sur le trottoir cours de la Marne en face de la gare, avec une sacoche a la main, lorsque deux individus s'en sont pris à lui.

Le premier agresseur lui a donné deux coups de machette, lui sectionnant la main et le blessant à la cuisse. Le second individu, muni d'une arme à poing, a tiré deux coups de feu, rapportés par les témoins sur place. Les deux hommes ont pris la fuite et sont toujours recherchés.

Agression sous fond de trafic de drogue ?

Le jeune homme, grièvement blessé, a été retrouvé ensanglanté non loin, rue Saget et a été transporté par les secours au CHU Pellegrin. Ses jours ne sont pas en danger selon le parquet de Bordeaux, qui indique que 17 barrettes de shit ont été retrouvées dans sa sacoche. Les enquêteurs de la brigade de répression des atteintes aux personnes de la sûreté départementale, en charge de l'affaire, devront notamment déterminer si l'agression a eu lieu sous fond de trafic de drogue.