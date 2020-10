Un an après l'accident de grue à Bordeaux, où l'engin s'était écrasé sur le toit de huit maisons, les propriétaires attendent toujours de retrouver leur habitation. L'expertise a été retardée à cause du confinement. Ils sont atterrés de voir le temps qu'il faut pour qu'il regagne leur domicile.

Bordeaux : un an après l'accident de la grue, les sinistrés ne sont toujours pas chez eux

Un an après que la grue est tombée sur huit maisons à Bordeaux, certains subissent encore les conséquences.

Il y a presque 1 an, le 25 octobre 2019, une grue tombait sur huit maisons, du 35 au 55 rue du capitaine Ferrand, à Bordeaux, vers le milieu de l'avenue Thiers. Personne n'avait été blessé mais personne n'a regagné sa maison non plus. Sur les 12 familles touchées, deux seulement ont accepté les propositions de relogement de la part du promoteur du chantier sur lequel est intervenu l'accident, LP Promotion.

Le toit de la maison de Sylvie, touché par la grue. © Radio France - Yvan Plantey

Les familles avaient déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui, et destruction. L'expertise est également toujours en cours et doit déterminer les responsabilités dans ce dossier. Toute cette attente joue contre les sinistrés d'après Sylvie Baucher : "S'ils avaient mis une bâche dès le début, ça aurait empêché que l'eau s'infiltre et que nous ayons des dégâts d'eau comme nous avons actuellement."

Selon elle, cette décision tardive a engendré des conséquences inévitables : des dégâts des eaux dans chaque maison, des cambriolages mais aussi des squats qui menacent de se former. Les sinistrés ont discuté avec la nouvelle municipalité en milieu de semaine. Le maire, Pierre Hurmic, doit les rencontrer dans les prochaines semaines pour les soutenir dans leur combat.