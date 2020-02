Bordeaux : un Boeing 737 se pose en urgence à l'aéroport, le second avion en une semaine

Bordeaux, France

C'est le second atterrissage en urgence en une semaine à l'aéroport de Mérignac près de Bordeaux. Un Boeing 737 de la compagnie Transavia est parti à 19 heures de Faro au Portugal et devait rallier Eindhoven aux Pays-Bas. Mais le pilote a déclenché le signal de détresse à proximité de La Rochelle, avant de se dérouter sur Bordeaux. On ne connait pas encore les raisons de ce déroutement.

Plus tôt dans la semaine, mercredi, c'est un Airbus A220 de la compagnie Air Baltic qui a dû se poser en urgence à Bordeaux. L'appareil effectuait la liaison Riga - Malaga lorsque son moteur gauche est tombé en panne.