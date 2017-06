Bordeaux : un chauffeur de camion en garde à vue après la mort d'un motard sur l'A62

Le chauffeur d'un camion est depuis ce mardi après-midi, après la mort d'un motard sur l'autoroute A62 en direction de Toulouse. La victime, un habitant de Martillac, était âgé de 57 ans. La CRS autoroutière lance un appel à témoins.

Le conducteur d'un fourgon en garde à vue depuis ce mardi après-midi après un accident qui a coûté la vie vers 16 h15 à un motard sur l'autoroute A 62, en direction de Toulouse, 2 kilomètres après la sortie de la rocade bordelaise. La victime, un habitant de Martillac, était âgé de 57 ans. La CRS autoroutière a lancé un appel à témoins. Les enquêteurs veulent glaner le maximum de détails sur les circonstances de l'accident, qui permettront à terme de préciser le degré de responsabilité du conducteur de la camionnette. Celui-ci, un homme âgé d'une trentaine d'années, employé d'une société de transports, ne s'est apparemment pas rendu compte tout de suite de la gravité du choc. Après avoir percuté la moto qui a terminé sa course sur la glissière de sécurité, il a continué sa route avant de se présenter à la gendarmerie de Langon une heure plus tard. Le motard roulait-il sur une des voies ou bien circulait-il entre 2 files de voitures, et à quelle vitese, ce sont 2 des questions auxquelles les CRS doivent tenter de répondre. C'est en effet en se rabattant sur sa droite que le conducteur du fourgon a percuté le motard.

Les témoins de l'accident peuvent appeler le 06 62 40 97 26, numéro de la permanence judiciaire de la CRS 14.