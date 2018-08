Bordeaux, France

Le colis était suspect. La gare Saint-Jean de Bordeaux a été bouclée durant deux heures jeudi matin entre 8h et 10h. Les démineurs ont été appelés par précaution. Le hall 1 et deux voies de la SNCF ont été neutralisés. Il s'agissait en fait d'un sac à dos oublié avec des chaussures à l'intérieur. La circulation des trams sur la ligne C a également été perturbée.