Bordeaux : un couple incarcéré 6 mois après une mort suspecte dans le quartier St Pierre

Un couple a été mis en examen et incarcéré, 6 mois après la mort d'une femme dans le quartier St Pierre à Bordeaux. L'homme et la femme étaient consommateurs de drogue, comme la victime. Ils sont mis en examen pour coups et blessures ayant entraînés la mort sans intention de la donner.