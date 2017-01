Bordeaux : un an de prison ferme pour avoir photographié ses filles et leurs amies à leur insu

Un habitant de Gradignan a été condamné à un an de prison ferme pour avoir photographié ses filles et leurs copines à leur insu dans la salle de bain familiale grâce à un appareil qu'il avait caché. Il sera également jugé en juin devant les Assises à Bordeaux, pour le viol d'une de ses filles.

Ce père de famille avait été repéré par Interpol en septembre 2014 pour des téléchargements multiples d'images à caractère pédo-pornographiques. C'est l'enquête qui a suivi, qui a permis de révéler qu'il avait également photographié (sans diffuser les clichés sur internet) ses filles et leurs copines âgées de 8 à 14 ans venues dormir à la maison, grâce à l'appareil qu'il avait caché dans la salle de bain de la maison familiale. Pour ces faits d'atteinte à la vie privée, il a écopé ce mercredi, de la peine maximale devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. C'est le premier volet de cette affaire, car cet habitant de Gradignan de 46 ans, sera également poursuivi en juin devant les Assises de la Gironde, pour le viol répété de la plus jeune de ses filles, 9 ans à l'époque des faits, entre 2013/2015.

Un père de famille bien sous tous rapports

Durant toute l'audience, ce mercredi, le prévenu a semblé presque se dédouaner de ses actes, esquissant à peine des excuses pour les huit victimes en fin de journée. Car cet homme, aux allures de monsieur tout le monde avec ses petites lunettes sa chemise blanche et son pull gris entouré de trois policiers dans le box, parle surtout de lui. Pour dire que "ça l'a pris comme ça en 2013, qu'il avait commencé par télécharger des images sur internet, que ça n'allait pas bien sexuellement avec la mère de ses 3 filles... et qu'il s'est réfugié là-dedans.... Et comme il lui en fallait toujours plus, il a caché cet appareil photo dans la salle de bain". Il confiera aussi plus tard qu'il a lui même été abusé plus jeune et que ça lui a "sans doute enlevé quelques limites". Soupirs dans la salle parmi les mamans des 8 victimes.

"Peut-on divorcer de son père ?"

"Vous avez ravagé votre famille et bien au delà" lui lance une avocate dans sa plaidoirie, citant les scarifications de l'une des jeunes adolescentes aujourd'hui, l'eczéma d'une autre, où la volonté de "divorcer de son papa" exprimée par l'une de ses propres filles. "Qu'avez vous compris de cette affaire ?" lui demande la Présidente, "vous qui dans l'une de vos lettres, depuis la prison, avez proposé d'offrir un appareil photo à votre fille?". Réponse : "peut-être était-ce malvenu, oui, mais je lui avais promis". "Croyez-vous qu'elle avait besoin d'un cadeau, ou de silence ? C'est d'une violence terrifiante" conclue la Présidente. Le procureur de la République demande alors le maximum en attendant le procès d'assises dans 5 mois, évoquant "un sentiment d’écœurement" à l'issue de l'audience.