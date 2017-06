Bordeaux : un général de l'Armée de l'air mis en cause par le Canard enchaîné

Dans son édition du 28 juin, le Canard enchaîné affirme que Richard Reboul, général de l'Armée de l'air "en poste à Bordeaux", a utilisé à plusieurs reprises un Alphajet, pour son usage personnel. La ministre des Armées a ouvert une enquête.

Un général de l'Armée de l'Air qui se paye des voyages aux frais de l'État... c'est ce que révèle le Canard enchaîné dans son édition du 28 juin. Richard Reboul, Commandant en second des Forces aériennes françaises, "en poste à Bordeaux", aurait voyagé à bord d'un Alphajet à plusieurs reprises.

Une dizaine de trajets en Alphajet

Richard Reboul, possède une propriété à Salon-de-Provence, près de Marseille. Sauf qu'au lieu de faire les allers-retours, en train ou en voiture, comme tout le monde, le général aurait choisi un moyen plus simple. Il aurait réquisitionné un Alphajet, l'avion emblématique de la Patrouille de France, sur lequel s'entraînent les futurs pilotes de chasse. Le haut-gradé aurait également utilisé un avion de transport militaire de six places avec pilote et copilote. Soit au total, une dizaine de voyages effectués, depuis août 2016.

Un CV prestigieux

Les appareils auraient été empruntés sur une "base école de la région", mais le Canard enchaîné ne précise pas laquelle. Richard Reboul, a été en poste récemment à Mont-de-Marsan sur la BA 118 où il dirigeait le CEAM (Centre d'expériences aériennes militaires). Avant cela, il a travaillé sur le programme Rafale, a été directeur de l'enseignement à l'école de l'Armée de l'Air de Salon-de-Provence, avant d'être nommé, en septembre dernier, Commandant en second des Forces aériennes. Un CV prestigieux, sur lequel les révélations du Canard enchaîné risquent bien de faire tâche.

La nouvelle ministre des Armées, Florence Parly a ordonné une enquête suite à cet article de prese. Une enquête interne a été également été diligentée aurpès de l'Inspection