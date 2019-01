Bordeaux : un gilet jaune a-t-il été victime d'un tir de flashball en marge de la manifestation samedi ?

Bordeaux, France

La scène est tournée à l'angle de la rue Sainte-Catherine à proximité du magasin Apple Store. Un gilet jaune masqué apparaît sur l'image. On voit qu'il fuit les forces de l'ordre qui arrivent derrière lui. L'un des policiers le met en joue avec une arme, un flashball ou LBD, lanceur de balle de défense. La vidéo s’arrête alors quelques secondes, et la caméra se tourne vers le manifestant. Il est à terre, la tête en sang et sera évacué par les pompiers quelques minutes plus tard.

Le manifestant a t-il été victime directement du tir policier ou s'est-il blessé en chutant à terre ? Impossible à dire. Côté préfecture on nous a confirmé que les policiers avaient fait usage de flashball mais dans un cadre très particulier : la protection de l'Apple Store que des casseurs avaient l'intention de piller.

"Les forces de l'ordres ont fait preuve de discernement" explique la préfecture. Elle rappelle aussi qu'une passante a été blessée par un jet de canette en verre lancée par un manifestant, place de la Comédie.