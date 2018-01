L'affaire a suscité une vive émotion dans le quartier St Augustin de Bordeaux, deux ans après une autre affaire d'agressions sexuelles également aux abords du collège Emile Combes.

La première plainte remonte à une dizaine de jours, la seconde au milieu de semaine dernière. Aussitôt le principal du collège Emile Combes est venu dans chaque classe, pour prévenir les adolescentes en particulier, qu'un homme rodait à la sortie des cours, et qu'il ne fallait pas quitter le collège sans être accompagnées. Message passé également juste à côté à l'école Flornoy auprès des parents, via Pro-Note, le logiciel de correspondance avec les familles.

Un simple d'esprit

Rapidement grâce aux témoignages recueillis et aux rondes effectuées par les policiers, l'agresseur présumé, auteur de "caresses et de mains aux fesses" a été identifié : un homme d'une cinquantaine d'années, sous curatelle, qui fait régulièrement des A/R en hôpital psychiatrique. C'est "un simple d'esprit, pas méchant" expliquent les enquêteurs, "qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait" et qui, pour cette raison, ne sera pas poursuivi devant la justice, mais interné et soigné.

Une autre affaire à St Augustin il y a deux ans

Cette affaire rappelle mais n'a rien à voir avec celle de 2015/2016 déjà dans ce quartier St Augustin. Un Bordelais de 25 ans avait été arrêté pour agressions sexuelles, remis en liberté sous bracelet électronique puis interpellé à nouveau quelques mois plus tard, pour avoir récidivé. Lui avait été déclaré responsable de ses actes et condamné à 5 ans de prison ferme.