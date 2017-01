Bordeaux : un homme tue son ex compagne dans une maison de Talence

Un homme de 45 ans, qui supportait mal une rupture, a tué sa compagne à Talence, près de Bordeaux. Le quadragénaire a été interpellé ce samedi midi.

C'est vers 13 heures ce samedi midi que la police a interpellé un homme de 45 ans dans une maison située rue Emile Zola à Talence. Le quadragénaire a reconnu avoir tué son ex compagne; il a été placé en garde à vue au commissariat.

On en sait encore peu sur ce qui s'est passé dans ce pavillon, mais une rupture conjugale est à l'origine de cet homicide volontaire. Le couple vivait à Londres, mais il s'était séparé à la fin de l'été dernier. La femme, âgée aussi d'une quarantaine d'années, et qui avait des attaches personnelles dans le Sud-Ouest, était partie s'installer dans la métropole bordelaise en septembre. Quand les policiers de la sureté départementale sont arrivés dans la maison ce samedi midi, la femme était déjà morte. Un décès qui remonterait à la nuit précédente. Pour l'heure, on ne connait pas encore l'arme du crime et les circonstances exactes du drame. Un juge devrait être désigné par le parquet de Bordeaux ce dimanche.