Bordeaux : un incendie dans le quartier du Jardin Public, les pompiers sur place

Un incendie s'est déclaré ce samedi, peu après 17 heures, dans le quartier du Jardin Public à Bordeaux. Le feu a pris au 14 de la rue Ferrère, dans un appartement, et s'est rapidement propagé, notamment sur la toiture. Deux immeubles au moins sont touchés. La circulation des trams de la ligne B est interrompue entre Rue Achard et Quinconces. Le 14 rue Ferrère a été évacué et les immeubles alentours également, alors que la fumée est visible depuis la rive droite de Bordeaux.

Plus de 80 pompiers sur place, des immeubles évacués

Une semaine après l'incendie du parking des Salinières, les pompiers ont à nouveau déployé d'importants moyens dans le centre-ville de Bordeaux. Rapidement sur place, ils sont plus de 70, autour de plusieurs véhicules, à tenter de maîtriser l'incendie toujours en cours à 18 heures 30. A 19 heures, il n'y a pas de blessés, selon le capitaine Matthieu Jomain, chargé de la communication des pompiers. Sur place, le reporter de France Bleu Gironde indique avoir entendu une explosion, vers 19h15.

Un #incendie impressionnant est en cours près de la Bourse maritime de #Bordeaux. pic.twitter.com/ER4eP6SbdQ — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) May 25, 2019