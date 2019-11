Bordeaux : un jeune condamné à huit mois de prison pour un gros cambriolage dans un magasin Lacoste

Un jeune majeur en situation irrégulière a été condamné ce mardi à huit mois de prison dont six ferme pour avoir participé au cambriolage d'un magasin Lacoste à Bordeaux. Le préjudice est estimé à plus de 10 000€.

Bordeaux, France

Huit mois de prison dont six ferme pour un gros cambriolage au magasin Lacoste à Bordeaux. Un jeune récidiviste en situation irrégulière a été condamné ce mardi en procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.

Ce Marocain à peine majeur a été condamné pour avoir participé au vol de vêtements et accessoires de l'enseigne Porte Dijeaux vendredi à l'aube. Trois mineurs soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire sont eux convoqués devant le juge des enfants.

Cambriolage à l'aube

Vendredi 5 octobre, ces quatre jeunes décident de prendre pour cible la boutique de marque vers 5 heures du matin. Le magasin n'est pas ouvert et les jeunes fracturent l'issue de secours. Ils ressortent avec des sacs remplis de vêtements et des accessoires. Quelques heures plsu tard, la police retrouvera leur trace notamment grâce aux images de vidéosurveillance. Ils sont interpellés dans un hangar près de la gare, l'un des individus porte une casquette venant du magasin, et le jeune majeur un t-shirt neuf à la marque au crocodile.

Des jeunes en grande précarité

Le prévenu, également poursuivi pour avoir fourni une fausse identité, refusé des relevés d'empreintes digitales et prélèvements biologiques, nie avoir participé au cambriolage. Mais il reconnait avoir déjà volé de l'argent liquide pour survivre, directement dans des coffres-forts.

Ce jeune arrivé mineur sur le sol français via l'Espagne assure pendant l'audience vivre à la rue et n'avoir jamais été pris en charge par les services de l'Etat ou du département. Cet été, il avait déjà été condamné à six mois de prison pour vols avec violences. Il a été placé sous mandat de dépôt à l'issue du procès.