Bordeaux : un kinésithérapeute accusé d'agressions sexuelles

Deux jeunes femmes de 28 ans et 33 ans accusent leur kinésithérapeute d'agressions sexuelles. L'homme de 46 ans exerçait à Margaux-Cantenac mais aussi à Bordeaux.

Les faits présumés ne se sont pas produits au même moment mais à six ans d'intervalle. C'est une nouvelle plainte, en juin 2017, qui a relancé une ancienne affaire datant de 2011.

La première plainte remonte à décembre 2011. À l'époque, la jeune plaignante de 20 ans décrit une agression sexuelle lors d'une séance entre midi et deux, à Margaux.

Elle venait se faire soigner pour un mal de dos chronique depuis deux ans. Mais ce jour-là, elle accuse le praticien de lui avoir massé les fesses avant de descendre encore plus bas, à l'entrejambe puis sur son sexe.

J'avais confiance en lui et maintenant je ne veux plus qu'aucun homme ne me soigne..."