Bordeaux : un père et son fils condamnés à de la prison ferme pour trafic de cannabis

Trois hommes dont un père et son fils ont été jugés ce mardi devant le tribunal judiciaire de Bordeaux suite à l'interception d'un "go fast" entre l'Espagne et Bordeaux. Près de 22 kilos de cannabis avaient été saisis. Les trois prévenus ont été condamnés à une peine de prison ferme.

Soupçonnés d'avoir participé à l'importation de près de 22 kilos de cannabis en provenance d'Espagne destinés à la revente dans le secteur de Bordeaux, trois hommes dont un père et son fils ont comparu ce mardi 8 février devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Les douaniers avaient intercepté le convoi de voitures près de Sare, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 4 février dernier. Le fils âgé de 24 ans a été condamné à un an de prison ferme, son père à deux ans et demi.

22 kilos d'herbe de cannabis cachés dans des sacs thermosoudés

Ce matin-là, les douaniers arrêtent d'abord le jeune homme de 23 ans. N'ayant rien repéré de suspect, ils le relâchent et lui poursuit sa route jusqu'à Bordeaux où il vit chez sa grand-mère. Une vingtaine de minutes plus tard, au même endroit, deux autres véhicules sont interceptés. Les douaniers découvrent dans l'un des deux coffres près de 22 kilos d'herbe de cannabis cachés dans des sacs thermosoudés, mettent la main sur plusieurs téléphones portables, des cartes avec l'itinéraire tracé ainsi que des talkie-walkie.

Ils réalisent aussi que le conducteur de 47 ans du véhicule censé "fermer" le convoi n'est autre que le père du jeune contrôlé juste avant. Ce dernier est interpellé chez lui quelques heures plus tard avant d'être placé en garde-à-vue puis en détention provisoire à la prison de Bordeaux-Gradignan à l'instar des deux autres hommes.

"Mon fils n'était pas au courant, il allait voir sa petite-amie"

Lorsque la parole est donnée au père de 47 ans, debout dans le box, les mains dans le dos, il reconnaît son implication mais affirme que "c'est l'unique fois" que lui et son complice de 53 ans participent à un "go fast". "Un simple transport" pour une tierce personne qui devait leur rapporter 4.000 euros. Le prévenu assure également que son fils n'est pas impliqué dans ce trafic, qu'"il n'était pas au courant".

Selon sa version, ils se seraient retrouvés en Espagne après quatre années sans se voir. Le père était à l'étranger, au Maroc puis au Canada, il explique que son fils, lui, se rendait régulièrement en Espagne depuis plusieurs mois pour voir sa petite-amie, aujourd'hui dans la salle du tribunal et enceinte de 8 mois.

Des peines de prison ferme et 175.000 euros d'amende douanière

"Je voulais protéger mon père", répond le jeune homme de 24 ans quand le président du tribunal lui demande ce qu'il faisait là si ce n'était pas pour ouvrir le convoi. Il admet avoir été "complice de le faire passer mais pas pour des stupéfiants". Son père faisait l'objet d'une fiche de recherche pour exécuter une peine de trois mois de prison, prononcée en France quelques années auparavant. Il soutient qu'il voulait éviter qu'il ne "passe par la case prison".

La procureure de la République s'agace, pointe des déclarations contradictoire au fil des auditions, "un train de vie très confortable" malgré de faibles revenus et ce qu'elle considère comme une organisation "rondement menée". Elle a requis quatre ans de prison dont un an avec sursis probatoire pour le fils et cinq ans de prison avec un an de sursis pour le père.

Reconnu coupable de détention, transport et importation de stupéfiants, finalement le père a écopé de 2 ans et demi de prison ferme, son fils, reconnu coupable de complicité, a été condamné à un an de prison ferme. Une peine assortie de 175.000 euros d'amende douanière pour les trois prévenus.