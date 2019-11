Bordeaux : un rodéo nocturne en plein centre-ville

Bordeaux, France

Entre 60 et 80 motos ont déambulé à grande vitesse dans le centre-ville hier jeudi soir entre 22h et 23h. En cette soirée d'Halloween, les motards affublés de masques sont passés notamment par la rue Esprit des Lois et la rue Sainte-Catherine. C'est le deuxième rodéo nocturne en peu de temps. Le 30 août dernier, les bordelais avaient été réveillés par des motards dans le secteur de Bordeaux nord.

Les motards commis plusieurs infractions en grillant des feux rouges et en passant par des voies interdites à la circulation. Par ailleurs, plusieurs deux-roues n'étaient pas homologués et d'autres avaient caché leur plaque d'immatriculation.

Heureusement, il n'y a pas eu de dégât, ni de blessé mais "ils ne respectent pas le code de la route et mettent les gens en danger", estime la police de Bordeaux qui a ouvert une enquête pour retrouver les participants et organisateurs du rodéo. Six personnes ont déjà été identifiées et quatre motos ont été confisquées. C'est ce que permet la loi « renforçant la lutte contre les rodéos motorisés » entrée en vigueur en août 2018.

Les contrevenants encourent jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d’amende.