Bordeaux : un "serial creveur"de pneus s'en prend à 200 voitures en une nuit

Près de 200 voitures ont été vandalisées dans la nuit de dimanche à lundi 1er mai à Bordeaux et dans son agglomération. Le mystérieux "serial creveur" est passé à l'action de Bordeaux- Caudéran à Bruges en passant par le Bouscat et Mérignac.

Le commissariat de Bordeaux a eu une sur- activité inhabituelle ce lundi 1er mai. Les plaintes se sont multipliées par dizaine pour dénoncer le même acte : des pneus crevés. En une nuit, entre dimanche et lundi, le "sérial creveur" s'en est pris à près de 200 véhicules.

Le même mode opératoire

Le creveur de pneus a mené ses attaques par deux à chaque fois. Un pneu à l'avant, un pneu à l'arrière . Des attaques menées depuis la rue, sans doute avec un couteau au vu de l'entaille de deux centimètres laissée à chaque fois.

Des précédents dans l'agglomération jusqu'au Sud du département

Au début de l'année à Talence, plusieurs véhicules se sont retrouvés les pneus à plats. Deux roues ciblées là aussi mais côté trottoir, avec un petit trou et non une entaille. Et puis en décembre dernier, c'est un village du Sud Gironde, Mongauzy qui était ciblé. 48 voitures victimes du sérial creveur. A chaque fois le passionné de dégonflement ne s'est pas fait prendre, autant de crevaisons qui restent impunies.