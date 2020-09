Un an de prison ferme et une injonction de soin, peine prononcée ce mardi, selon Sud-Ouest, par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre d'un homme de 63 ans. Il était jugé pour avoir agressé sexuellement une petite fille, près de Blaye.

Bordeaux : un sexagénaire condamné à un an de prison pour agression sexuelle

Un homme de 63 ans a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour avoir agressé sexuellement une petite fille, entre 2011 et 2013, dans une commune proche de Blaye. Selon Sud-Ouest, le sexagénaire a écopé d'un an de prison ferme et d'une injonction de soin. Il lui est également interdit de fréquenter des mineurs.

Il faut dire que l'homme a déjà été condamné pour des faits similaires en 1998. Cette fois, il a eu des gestes déplacés sur une fillette d'à peine 8 ans, en 2011. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans qu'elle a réussi à écrire une lettre pour libérer sa parole et révéler les faits. L'ancien moniteur d'auto-école était un ami de la famille de sa victime.