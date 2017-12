Bordeaux : un sexagénaire mort depuis des mois retrouvé à l'état de squelette dans son lit

Le corps d'un homme de 63 ans a été retrouvé à l'état de squelette mardi dans son lit, quartier des Aubiers, à Bordeaux. Sa mort, sans doute naturelle, remonte à plusieurs mois.

C'est le gardien de l'immeuble qui a donné l'alerte . Il n'avait plus de nouvelles depuis longtemps d'un locataire, dont la boîte aux lettres débordait.

Les pompiers sont intervenus mardi matin, au cinquième étage d'une tour du quartier des Aubiers, au nord de Bordeaux. Ils ont dû passer par le balcon, puis forcé l'entrée de l'appartement en cassant la fenêtre de la baie vitrée.

Dans le lit, sous la couette, ils ont découvert un cadavre en état de décomposition très avancé, quasiment à l'état de squelette.

L'homme de 63 ans, très discret, vivait seul et ses voisins ne l'avait plus croisé depuis quatre mois. Il avait un fils adulte, mais n'avait plus de contact avec lui.

Dans l'appartement, fermé de l'intérieur, pas de traces d'effraction. L'homme semble mort de cause naturelle, pendant son sommeil. Le parquet a malgré tout ordonné une autopsie, dont les résultats étaient attendus ce samedi.