Bordeaux : un TGV évacué à cause d'un départ de feu dans le wagon-bar

Alors qu'un TGV était sur le départ pour Paris, en gare Saint-Jean de Bordeaux ce dimanche après-midi, les passagers ont été évacués après un départ de feu dans le wagon-bar. Le train a pu partir une demi-heure plus tard.

Le train de 15h12, qui devait relier Bordeaux à Montparnasse, via Angoulême et Saint-Pierre des Corps a eu un peu de retard ce dimanche. Les pompiers ont dû intervenir et évacuer tous les wagons.

Le feu serait d'origine électrique. Les passagers ont ensuite pu regagner leur place, et le train quitter la gare, après 30 minutes d'intervention.