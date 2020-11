Bordeaux : une enquête ouverte pour tentative d'homicide sur 3 policiers après un refus d'obtempérer

A Bordeaux, la justice ouvre une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans la nuit du 17 au 18 novembre, à 1h05 du matin sur le boulevard Jean-Jacques Bosc à Bordeaux, un homme à bord d'une Porsche Cayman aurait délibérément percuté un fourgon de police. Il refusait d'obtempérer à un contrôle.

C'est en aperçevant les forces de l'ordre que le conducteur aurait pris le boulevard Jean-Jacques Bosc à contre-sens et à vive allure, selon le syndicat Alternative police CFDT Bordeaux. Les policiers auraient alors bloqué la circulation avec leur fourgon pour éviter tout accident. Arrivé à la hauteur du véhicule de police, le conducteur de la Porsche Cayman l'aurait délibérément percuté. Les trois policiers présents à bord ont été légèrement blessés.

La voiture impliquée dans l'accident - .

Le conducteur de la Porsche Cayman et son passager, âgés de 32 et 24 ans, ont immédiatement été interpellés et placés en garde à vue. L'enquête est confiée à la sûreté départementale.