Bordeaux : une femme est morte, tombée du haut de la tour Pey-Berland

L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Une jeune femme de 21 ans est tombée ce mercredi matin de la deuxième terrasse de la tour Pey-Berland près de la cathédrale Saint-André.

Elle a fait une chute de 40 mètres et n'a bien sûr pas survécu. Une jeune femme de 21 ans est tombée en fin de matinée ce mercredi, peu avant 11 heures, du haut de la tour Pey-Berland. A leur arrivée, les pompiers n'ont pu que constater son décès.

La deuxième terrasse est accessible au public et offre une vue imprenable sur les toits de Bordeaux. L'accès a été immédiatement condamnée pour permettre aux policiers de mener l'enquête. Des policiers qui préfèrent ne pas se prononcer sur l'origine de la chute. Il pourrait s'agir d'un suicide ou d'un accident. La thèse criminelle n'est pas non plus totalement écartée. Une autopsie sera pratiquée afin d'en savoir davantage.