Deux jeunes ont été mis en examen et écroués pour le viol d'une femme de 20 ans, le week-end dernier, quartier Sainte Croix, à Bordeaux. C'est au moins la sixième affaire de ce type depuis la rentrée dans la capitale girondine.

Bordeaux, France

Deux jeunes ont été incarcérés pour le viol d'une jeune femme, à Bordeaux, révèle nos confrères de Sud-Ouest . Les faits se sont déroulés en pleine rue le week-end dernier, quartier Sainte Croix.

Une jeune femme de 20 ans rentrait chez elle, vendredi soir, lorsque rue des Bénédictines, elle a été accostée par deux hommes qui l'avaient suivi avant d'abuser d'elle. Ce sont les riverains, alertés par les cris , qui ont donné l'alerte, et lorsque les policiers de la BAC sont arrivés sur place, l'un des agresseurs se trouvait encore à côté de sa victime. Son complice a été interpellé un peu plus loin , il avait sur lui le téléphone portable de la jeune femme

Les analyses effectués par la police technique et scientifique ont confirmé qu'ils avaient bien agressé sexuellement leur victime . Ils ont été mis en examen à l'issue de leur garde à vue pour viol et vol en réunion, et placés en détention provisoire à la maison d'arrêt de Gradignan.

Les plaintes pour viol se sont multipliées ces dernières semaines à Bordeaux ,avec toujours à peu près le même scénario. Les victimes sont des femmes seules, en état d'ébriété, qui sortent de discothèques. C'est au moins la sixième affaire de ce type à déplorer depuis septembre dans la capitale girondine.