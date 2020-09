Bordeaux : une marche blanche pour Margaux, fauchée sur l'A63 en octobre dernier

La famille et les amis de Margaux organisent une marche blanche ce dimanche à 15h au départ de la place Stalingrad de Bordeaux. 10 mois après le décès de la jeune femme ils attendent toujours des réponses sur les circonstances exactes de l'accident.

Margaux, c'est cette jeune femme de 22 ans fauchée sur l'A63 dans la nuit du 26 octobre dernier au niveau de l'échangeur de Mios. Très choqué, le conducteur de la voiture qui l’avait percutée, un homme de 38 ans, avait dû être transporté à l’hôpital mais on a encore du mal à comprendre ce que faisait Margaux à pied sur l'autoroute.

10 mois après l'accident Corinne, la maman de Margaux reste dévastée par la disparition de sa fille. Et elle pointe les lenteurs de la justice. L'enquête de police a prouvé que la jeune femme a été percutée involontairement alors qu'elle faisait du stop en pleine nuit sur l'autoroute A63 mais la famille veut comprendre pourquoi elle s'est retrouvée là. Un peu plus tôt Margaux se trouvait en voiture avec son petit ami. Une dispute aurait éclaté et la jeune femme a décidé de partir à pied. La suite c'est l'accident. Aujourd'hui, Corinne, la maman en veut autant à l'ex-petit ami de Margaux qu'à la justice.

Depuis 10 mois j'attends toujours des réponses

- Corinne, la maman de Margaux

Corinne et les amis de Margaux marcheront donc ce dimanche après-midi dans les rues de Bordeaux en espérant obtenir des réponses.