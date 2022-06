Bordeaux : une pergola avec brumisateurs pour se rafraîchir place de la Victoire

Des brumisateurs ont été installés place de la Victoire sur une pergola végétalisée. Situés en face de la faculté de psychologie, ils s'activent à la demande, ce qui permet d'économiser de l'eau. Une initiative de la mairie portée par Didier Jeanjean, adjoint chargé de la nature à la ville.

"On teste ce concept pour amener de la végétalisation sur les dalles de parking et amener de la fraîcheur en ces temps caniculaires. Ce serait une erreur de faire cela si à côté il n'y avait pas un plan d'envergure de végétalisation." Ce plan d'envergure porte un nom : Bordeaux Grandeur Nature, qui prévoit une forte végétalisation de la ville.

Végétaliser pour rafraîchir la ville

"La place de la Victoire est très minérale, il y fait très chaud. On a la contrainte de ne pas pouvoir planter en pleine terre à cause du parking souterrain, explique Olivier Cazaux, le maire adjoint du quartier Bordeaux Sud. On ne peut pas installer des fontaines partout, on a décidé de se lancer dans ces pergolas végétalisées et brumisées."

Végétaliser pour rafraîchir la ville. Quatre autres pergolas vont être installées sur le ponton Yves Parlier, sur les places Sainte Croix, Doumer et Buscaillet.

En plus de la pergola de la place de la Victoire, neuf brumisateurs sont également mis en place dans les parcs et les jardins de la ville. Ils sont situés aux parcs aux Angéliques, Pinçon, Cerey, au jardin public, aux jardins des Barrières, de la Béchade et à Ginko.