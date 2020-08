Bordeaux : une soirée sauvage dans le parc des Berges de Garonne entendue jusqu'à Bassens

Une soirée sauvage a eu lieu dans le parc des Berges de la Garonne à Bordeaux, dans la nuit de samedi à dimanche. La musique a été entendue jusque de l'autre côté du fleuve. "La police nationale ont reçu un grand nombre d'appels d'habitants de plusieurs communes de la rive droite", témoigne le maire de Bassens, Alexandre Rubio, qui s'est rendu sur place à cinq heures du matin.

A l'origine des nuisances : une cinquantaine de personnes à peine, qui fêtaient un anniversaire dans le parc, sans autorisation. La police nationale était déjà sur place. Les policiers sont intervenus pour arrêter la musique et faire les constatations nécessaires à des poursuites judiciaires. Il y a notamment eu plusieurs verbalisations pour non respect des mesures de sécurité sanitaire, en pleine crise du Covid-19, et pour organisation illégale d'événement.

Le maire de Bassens assure qui va alerter les "hautes-autorités de la police nationale". Les habitants de la rive droite, dit-il, sont "durement impactés et de manière trop régulière par ces nuisances."