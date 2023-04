Bordeaux : une voiture fonce dans la foule, sept blessés dont deux gravement

Les faits se sont déroulés rue du professeur Darget à Bordeaux ce vendredi 14 avril aux alentours de 23h. Un automobiliste percute et blesse sept personnes sur son passage, dont deux gravement selon les pompiers. Tous deux âgés de 18 ans, un homme a été transporté au CHU Pellegrin, et une femme à l'hôpital Saint André, ils sont touchés à la jambe et la hanche. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Quatre personnes en garde à vue

Selon une information de Franceinfo confirmée par France Bleu Gironde, le conducteur du véhicule et ses trois passagers ont été interpellés au niveau de Bassens. Plusieurs témoins de la scène leur avaient bloqué la route. Les quatre individus sont toujours en garde à vue ce samedi matin. Le conducteur effectuait un run, une sorte de course de voiture sauvage et aurait perdu le contrôle de son véhicule. L'impressionnante vidéo des faits, ci-dessous, a été largement partagée sur les réseaux sociaux.