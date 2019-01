Bordeaux : voitures et poubelles incendiées dans la nuit du Nouvel an

Comme chaque année, plusieurs voitures et poubelles ont été incendiées dans la Métropole bordelaise dans la nuit du Nouvel an. A Bègles, une dizaine de véhicules ont été incendiés.

Gironde, France

C'est une triste tradition du Nouvel an mais chaque année, des voitures et poubelles sont incendiées dans la métropole bordelaise. Pour le passage à l'an 2019, des dizaines de véhicules ont été incendiés dont onze à Bègles, dans le quartier Terres Neuves.

Le tram C a été interrompu de minuit et demi jusqu'à cinq heures du matin le temps de l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre entre la station Carle Vernet et le lycée Vaclav Havel.

😣 beaucoup de violences dans le secteur Terres Neuves, #TBMTram C va rester interrompu entre les stations Carle Vernet et Lycée Vaclav Havel....nous ne sommes pas en mesure de vous dire quand le trafic va reprendre dans le secteur, désolé... https://t.co/E5VUqHziID — TBM Tram C (@TBM_TramC) January 1, 2019

Plusieurs véhicules et poubelles ont également brûlé, rive droite, à Lormont, dans le quartier de Génicart ainsi que dans d'autres quartiers rive gauche.

La mairie de Bègles invite les personnes dont les voitures auraient été incendiées à se manifester en mairie. La Ville va porter plainte.

Suite aux actes malveillants déplorés cette nuit dans le quartier Terres Neuves à #Bègles, la Ville déplore ces incidents et va déposer une plainte demain. Les habitants et usagers impactés sont invités à se manifester pour être reçus par les élus. — Bègles, le village urbain (@Villedebegles) January 1, 2019

3 interpellations

Les forces de l'ordre mobilisées toute la nuit de la Saint-Sylvestre ont interpellé trois personnes notamment pour vol et violences. 300 policiers étaient également mobilisés sur le Pont d'Aquitaine où 200 gilets jaunes ont filtré la circulation pour fêter la nouvelle année. Ils ont été évacués vers 21h30 sans débordement.

La préfecture avait ouvert trois centres de commandement pour surveiller la soirée. Les contrôles routiers ont également été renforcés jusqu'au petit matin.