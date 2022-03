Bordelaise tuée en Guyane : Alicia Faye aurait été la victime collatérale dans un trafic de cocaïne

Il y a un an, Alicia Faye était retrouvée morte en Guyane, d'une balle dans la tête. L'incompréhension était totale chez les parents de cette Bordelaise de 25 ans. L'enquête a avancé et permis de faire le lien avec un important trafic de cocaïne entre la Guyane et la métropole.

L'affaire avait défrayé la chronique il y a 1 an, le 13 mars 2021. Alicia Faye, une Bordelaise de 25 ans avait été retrouvée morte en Guyane, avec une balle dans la tête. Elle avait atterri quelques heures plus tôt à Cayenne. L'effroi et surtout l'étonnement chez ses parents qui n'avaient absolument rien vu venir. À l'heure actuelle, 10 personnes sont mises en examen d'après le parquet qui indique, dans un communiqué de presse, qu'Alicia Faye serait mêlée à un trafic de cocaïne.

Une dispute à l'origine de sa mort

"Un trafic d'ampleur", précise le procureur de Cayenne, entre la Guyane et la métropole, via un intermédiaire. Il aurait recruté Alicia Faye en Gironde "pour passer de l'argent mais aussi de la cocaïne entre la métropole et la Guyane", indique le communiqué. Mais cet intermédiaire s'est visiblement brouillé avec les têtes pensantes de ce réseau, à propos d'une "somme d'argent" en lien avec le trafic. Alicia Faye aurait fait les frais de cette dispute.

Un trafic de cocaïne entre la Guyane et la région de Bordeaux

Le couple à l'origine de ce trafic est âgé d'une vingtaine d'années. La cocaïne arrivait principalement à destination de la "région de Bordeaux", note le procureur de Guyane dans son communiqué. Pour l'instant, parmi les 10 personnes mises en examen, cinq sont en détention provisoire en attente de leur jugement. Il s'agit de ce couple, de deux intermédiaires dont celui qui vit en Gironde et d'un homme qui aurait tenté de dissimuler les preuves du meurtre d'Alicia Faye.