Bordelaise tuée en Guyane : "une véritable exécution", selon le procureur de Cayenne

Plus d'une semaine après la mort d'Alicia Faye, cette Bordelaise de 25 ans à Cayenne (Guyane), deux personnes ont été présentées à un juge d'instruction ce dimanche soir. Les images de vidéosurveillance montrent le suspect avec la victime quelques heures avant que son corps ne soit retrouvé.

L'enquête progresse, une semaine après la mort d'Alicia Faye, jeune Bordelaise de 25 ans, dont le corps a été retrouvé à Cayenne (Guyane) le 13 mars dernier. Ce dimanche, un homme et une femme, en couple, ont été présentés à un juge d’instruction. Le parquet a demandé leur placement en détention provisoire, notamment pour meurtre aggravé.

à lire aussi Une Bordelaise de 25 ans retrouvée morte en Guyane, une enquête ouverte pour assassinat

Dans un communiqué, ce dimanche, le parquet de Cayenne détaille les dernières heures avant la découverte du corps d'Alicia Faye. La jeune femme a atterri à Cayenne le vendredi 12 mars. Elle avait rendez-vous à l’aéroport avec le suspect, âgé de 23 ans, qu'elle connaissait, dit-il, d'un précédent séjour en Métropole. Cet homme l'a ensuite conduite jusqu'à un hôtel du centre-ville de Cayenne. Les images de vidéosurveillance le montrent ensuite ressortir de l'hôtel peu avant 1h du matin en compagnie d'Alicia Faye. La police guyanaise sera averti de la découverte de son corps à 10h30.

Sept minutes plus tard à peine, le suspect renvient à l'hôtel en possession de la carte magnétique d'Alicia Faye. Avec sa compagne, il ouvre alors la chambre et récupère des affaires de la victime.

Du sang retrouvé dans la voiture du suspect

Le suspect s'est présenté de lui-même au commissariat le mercredi, soit cinq jours plus tard. Il a été placé en garde à vue, avec sa compagne, enceinte de sept mois. Interrogé, le couple, qui réside en Guyane, a été "peu prolixe" selon le procureur de la République de Cayenne, Samuel Finielz, mais a reconnu avoir dérobé les affaires de la victime. Des traces de sang, dont certaines nettoyées, ont été retrouvées dans leur véhicule. Des analyses doivent déterminer s'il s'agit de celui d'Alicia Faye. Lors des perquisitions, environ 5 000 euros en liquide ont été découverts dans leur véhicule et chez eux, et ce, alors qu'Alicia Faye était arrivé en Guyane avec "des espèces en nombre", d'après Samuel Finielz. Ce dernier évoque, "une véritable exécution" de la jeune femme, tuée par un tir d'arme à feu à l'arrière du crâne.

L'enquête, menée par les services de police judiciaire de Cayenne et Bordeaux, va se poursuivre sous la direction d'un juge d'instruction. Le couple devait être mis en examen ce dimanche soir. La victime était originaire de la région bordelaise, son père est entraîneur de boxe à Saint-Louis de Montferrand. C'est lui qui avait alerté sur le sort de sa fille, sur sa page Facebook.