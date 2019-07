Bordeaux : Emmaüs Gironde n'est plus exclue d'Emmaüs Gironde sur décision de justice

Bordeaux, France

Le 23 mai dernier, en assemblée générale, la Fédération Emmaüs France avait voté à la quasi unanimité l’exclusion d’Emmaüs Gironde. Le désaccord remontait à l’affaire dite du foyer d'accueil Mineurs Non Accompagnés de Martillac, en septembre 2018. Des associations comme la Ligue des Droits de l’homme ou Médecins du monde, intervenant sur le foyer, avaient rapporté des cas de maltraitance sur des mineurs isolés étrangers. La situation avait entraîné une enquête interne par Emmaüs France, puis la suspension et finalement l'exclusion de la structure locale. Emmaüs France dénonçait plus globalement l'opacité de gestion d'Emmaüs Gironde.

"Première victoire"

"Nous ne sommes plus exclus. Le tribunal vient de nous donner raison. C'est une première victoire importante" écrit le président d'Emmaüs Gironde, Pascal Lafargue, dans un communiqué. "Les salariés d'Emmaüs Gironde continueront comme ils le font depuis 30 ans, de ne pas détourner le regard face à l'urgence sociale". En effet, le tribunal de grande instance de Bobigny annule les décisions prises lors de l'assemblée générale d'Emmaüs France du 23 mai. De fait, Emmaüs Gironde n'est plus exclue du mouvement national.

Pour maître Galinat qui défend Emmaüs Gironde, cette première victoire judiciaire "change complètement la donne. Le tribunal considère que les conditions d'exclusion n'ont pas été régulières et que l'importance des manquements d'Emmaüs France dans le traitement de ce dossier, a porté préjudice à l'image d'Emmaüs Gironde et à sa crédibilité sur le territoire."

Une autre procédure est en cours devant la justice à Bordeaux. Emmaüs France a demandé la nomination d'un administrateur judiciaire pour assainir la situation d'Emmaüs Gironde. La décision est attendue le 29 juillet.