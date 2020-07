Borg Warner : "nous ferons tout pour garantir un avenir au site de Tulle" promet le ministre de l'économie

En réponse à une question du sénateur de la Corrèze Daniel Chassaing, ce mercredi, le ministre de l'économie Bruno Lemaire s'est engagé à faire tout son possible pour trouver un avenir industriel au site Borg Warner de Tulle/Eyrein. L'équipementier auto supprimera 368 emplois au printemps 2022.

Ce mercredi, lors de la séance des questions au gouvernement au Sénat, le sénateur de la Corrèze Daniel Chassaing a interpellé le ministre de l'économie, suite à l'annonce de la fermeture du sous-traitant automobile américain Borg Warner à Tulle / Eyrein. Bruno Lemaire, pour entamer sa réponse, a relevé la gravité de la situation : "il s'agit de 368 emplois, c'est le premier site industriel de la Corrèze et c'est un drame pour la ville de Tulle" a souligné le ministre.

"La transition écologique est une nécessité absolue, mais le défi est de l'accompagner d'une transition des emplois et d'une transition industrielle" a voulu expliquer Bruno Lemaire, faisant référence au secteur d'activité du sous-traitant automobile américain Borg Warner. L'usine de Tulle produit notamment des boîtes de vitesse à double embrayage pour des véhicules à moteur thermique. L'entreprise a annoncé la fermeture du site de Tulle/Eyrein à l'horizon 2022.

Selon le ministre de l'économie, "la bonne solution est de trouver d'autres possibilités industrielles, de diversifier ces sites et de former et qualifier les salariés. Donc je demande à Borg Warner, dans les 2 ans qu'ils ont devant eux, de tout faire pour accompagner chaque salarié."

En conclusion de sa réponse au sénateur corrézien, Bruno Lemaire a fait une promesse forte : "je prends l'engagement devant vous, qu'avec les élus locaux, nous ferons tout pour trouver des solutions industrielles innovantes qui permettent de garantir un avenir industriel à ce site à Tulle".

Samedi 4 juillet à 10 heures, les syndicats et les élus de la Corrèze appellent la population à manifester devant l'usine pour soutenir les 368 salariés dont l'emploi est menacé.