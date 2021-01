Puy-de-Dôme : un jeune conducteur flashé à 185 km/h sur une départementale à Bort-l’Étang

L'automobiliste puydômois de 21 ans a été intercepté ce dimanche après-midi par les gendarmes du peloton motorisé de Thiers. Il roulait à plus de 100 km/h au-dessus de la vitesse autorisée et n'a plus de permis de conduire.