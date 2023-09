Botulisme à Bordeaux : trois cas supplémentaires, la présence de la bactérie confirmée dans les sardines

L'enquête avance après la découverte de plusieurs cas de botulisme depuis une semaine à Bordeaux. Ce vendredi après-midi, l'ARS Nouvelle-Aquitaine annonce tout d'abord un nouveau bilan avec trois cas supplémentaires détectés ces dernières heures. On en est donc à 15 cas, dont 11 hospitalisés de 7 nationalités différentes (américaine, canadienne, française, irlandaise, grecque, anglaise). Pour rappel, cette maladie neurologique grave et rare a déjà fait une victime, une femme de 32 ans, dont on a appris la mort mardi soir.

Se son côté, Santé Publique France confirment pour la première fois ce vendredi officiellement le lien entre cette intoxication et les bocaux de sardines à l'huile faits maison du restaurant bordelais, le Tchin Tchin Wine Bar. "Un botulisme de type B a pu être confirmé par le Centre National de Référence chez plusieurs de ces cas et la bactérie en cause a été retrouvée dans les aliments suspectés", écrit Santé Publique France. Les investigations se poursuivent pour rechercher toutes les personnes qui auraient consommé ces sardines entre le 4 et le 10 septembre.

Une autopsie en cours

Un peu plus tôt dans la journée, le parquet de Bordeaux avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "homicide involontaire, blessures involontaires, mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé et vente de denrées corrompues ou toxiques." Le parquet a également annoncé que l'autopsie de l'unique victime était en cours ce vendredi et que les résultats seront connus lundi. Dans le cadre de cette enquête, le gérant du Tchin Tchin Wine Bar pourrait prochainement être entendu en audition libre. Les peines encourues vont de trois à cinq ans de prison et de 45.000 à 600.000 euros d’amendes en fonction des qualifications retenues.