Bouaye : deux jeunes motards recherchés après avoir renversé une ado de quinze ans

L'accident a eu lieu sur une voie réservée aux piétons et aux vélos

Bouaye, France

Ce mardi vers 16h30, deux jeunes circulent sur la route des Mares à Bouaye. Ils conduisent des motos type moto de cross de petite cylindrée. Les conducteurs font les imbéciles sur leur moto. Pendant que l’un circule sur la chaussée, l’autre roule sur une voie réservée aux piétons et aux vélos. Il percute alors une lycéenne de quinze ans qui se trouve sur cette voie à quelques mètres de son lycée.

Ils prennent la fuite après le drame

La jeune fille perd connaissance et est transportée au CHU de Nantes. Elle souffre d’une plaie ouverte à une jambe et d’un traumatisme crânien important. Ce mercredi à 17h son pronostic vital était toujours engagé. Concernant les deux fuyards, les gendarmes sont toujours à leur recherche, l'auteur des faits qui a visiblement été blessé à l'arcade sourcilière, selon un témoin, a pris la fuite sur les conseils de son ami qui circulait avec l'autre moto.

L’émotion dans le lycée de la jeune fille

Ce mercredi midi, à l’heure de la sortie des classes, devant le lycée Alcide d'Orbigny à Bouaye, les élèves ne parlaient que de l’accident. Inès, 14 ans, est une amie de la victime : "Je suis tellement triste pour elle, ça me fait de la peine de savoir qu’elle a été renversée par des gens qui faisaient n’importe quoi ". Certains lycéens, comme Léa et Clara, ne connaissent pas la victime mais sont quand même touchés : "Ça aurait pu être nous, je reconnais que je ne fais pas attention quand je marche en sortant du lycée, je vais être plus vigilante maintenant " explique Léa avec beaucoup d'émotion.