Les pompiers sont intervenus mercredi soir à Bouaye pour éteindre un incendie qui aurait été provoqué par l'explosion et l'inflammation d'une cigarette électronique posée sur un matelas. Deux personnes ont été blessées.

Bouaye : la cigarette électronique explose et provoque un incendie

Il était près de 18h30 mercredi quand les pompiers ont été alertés d'un incendie route de Bouguenais à Bouaye. Le feu a pris sur un matelas dans la chambre d'une maison au premier étage. Selon les premiers éléments, une cigarette électronique posée sur un matelas aurait explosé et se serait enflammée selon les informations communiquées par le Sdis 44. Deux hommes âgés de 24 et 56 ans ont été intoxiqués par les fumées et transportés au CHU de Nantes.

Pour venir à bout du sinistre et éviter la propagation du feu à la maison mitoyenne, 26 pompiers ont été mobilisés.