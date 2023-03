Boubacar Koné va pouvoir rester en France grâce à une autorisation exceptionnelle de la préfecture de Vaucluse

Boubacar Koné va pouvoir rester en France et reprendre le travail. La préfecture de Vaucluse a accordé une régularisation exceptionnelle à ce malien de 33 ans installé à Avignon.

En France depuis 2014, Boubacar Koné avait suivi plusieurs formations. Il était chauffeur de bus en CDI chez Transdev lorsqu'en octobre, la préfecture l'avait obligé à quitter le territoire français.

Une pétition avait rassemblé prés de 2.500 signatures pour dénoncer cette situation incompréhensible.

Aujourd'hui Boubacar Koné est ravi d'avoir obtenu le droit de rester en France. Il attend avec impatience de reprendre le travail : "Je suis content. Je vais pouvoir reprendre mon activité. Plusieurs entreprises sont prêtes à me prendre. Je remercie Madame la préfète de nous avoir entendu. Mon combat individuel était aussi collectif : j'ai reçu beaucoup de coups de fil et de messages de soutien. Je peux dire qu'il y a de l'humanité et de belles valeurs en France."