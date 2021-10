Boucau : dix mois ferme et six avec sursis pour deux jeunes qui ont agressé un policier et son voisin

Deux jeunes hommes de 19 et 18 ans ont respectivement été condamnés à dix mois ferme et six mois avec sursis après l'agression d'un policier et son voisin samedi soir à Boucau.

"Comment on en est arrivé à un tel degré de violence, pour si peu ?" La question, c'est cet homme âgé de 26 ans, qui l'a pose à la barre du tribunal correctionnel de Bayonne. Ce même voisin qui, samedi soir à Boucau est intervenu dans la rue, "sorti en chausson" et un bâton de bambou à la main, pour s'interposer au milieu d'une altercation qui se déroule sous sa fenêtre. Cet enchaînement de mots, de gestes qui va pousser la justice a condamné ce jeudi deux jeunes de 18 et 19 ans pour avoir agressé un policier habillé en civil, ainsi que son voisin.

Les deux jeunes comparaissaient pour violence en réunion, en état d'ivresse manifeste et sur personne dépositaire de l'autorité publique. "Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé" raconte l'ainé. Ce soir là, il est au volant d'une voiture et roule à vive allure dans une rue à sens unique. Dans un sens, puis dans l'autre. Jusqu'à ce qu'un homme, qui vient d'arriver devant chez lui et de se garer avec sa femme et son fils, fait signe au conducteur de ralentir et touche le rétroviseur avec son manteau. La voiture fait marche arrière. "Quand ils arrivent, je vois des ados", raconte à la barre le policier.

"Une erreur, des bêtises." - "Non, un délit !"

Le ton monte, les insultes suivent, avant les coups. "Pourquoi avoir continué à le frapper alors qu'il va vous dire qu'il était policier ?", demande la présidente du tribunal. "Je ne sais pas", répond le conducteur de 19 ans, perdu. "Vous ne semblait pas prendre la mesure des actes que vous avez fait" l'interpelle la procureure. Le voisin de 26 ans qui débarque pour aider un homme qu'il ne connait pas, "un bon citoyen, peu de personnes aujourd'hui auraient fait ça", avance son avocate. Ce Boucalais est pris à partie par le second jeune, âgé lui de 18 ans. 15 minutes de violences. "Une erreur, des bêtises". "Non, un délit !" répond la procureure aux deux prévenus.

Par lui suite, elle détaille les faits comme racontés dans les différents procès verbaux établis. Le voisin prend en chasse le plus jeune des deux agresseurs, "pour l'éloigner du policer" précise-t-il. Direction une ruelle adjacente mais derrière, l'ainé, remonté dans la voiture, accélère vers lui. "J’ai alors sauté et je suis retombé sur la voiture", explique le voisin. “J’ai freiné et j'ai braqué le volant”, argumente le jeune homme de 19 ans. "J'ai peur d'aller en prison", ajoute-t-il. "Mais vous y êtes déjà ! lâche la présidente. En détention provisoire je vous rappelle." Ce à quoi, il conclut : "ce n'est pas mon élément, c'est violent, je n'arrive pas à dormir".

Des jeunes "dépassés, qui ont peur"

"Ce ne sont pourtant pas des caïds de banlieue !" lance l'avocat de l'ainé, Me Vincent Faget. Avant d'ajouter : "ce sont des gamins sans histoire, deux jeunes dépassés, qui ont peur". Étudiants en BTS, l'un aimé l'architecture, l'autre la mécanique. Dans la salle, leur famille est présente. "Ils ont toujours eu à manger dans l’assiette et un toit au-dessus de la tête", présente la procureure. Elle requiert pour l’ainé un an ferme, et huit mois avec sursis pour l’autre. Pour l'avocat du de ce dernier, c'est une peine "totalement disproportionnée pour un primo-délinquant".

Au final, le tribunal correctionnel de Bayonne condamne le conducteur à dix mois de prison ferme et six mois avec sursis pour le second. De quoi, pour l'ainé, demander un aménagement de peine. "Ce sont des faits graves, mon client les a reconnu, explique Me Vincent Faget. J'ai plaidé sur leur jeunesse et leur inexpérience, la nécessité de pouvoir les réinsérer et leur tendre la main." Par ailleurs, les deux agresseurs devront indemniser le policier à hauteur de 4.000 euros. Pour le voisin, qui doit se subir des opérations dentaires les indemnités seront calculées au début de l'année prochaine.