Boucau : nouvelle élection municipale en septembre

Le sous préfet de Bayonne a signé l'arrêté ce mercredi 4 août : l'élection municipale de la commune de Boucau aura lieu en septembre. Elle avait été annulée à cause de plusieurs dysfonctionnements.

France bleu Pays Basque révélait la semaine dernière que l'élection était définitivement annulée à Boucau, dans l'agglomération bayonnaise ; ce jeudi 5 août, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques révèle les dates du prochain scrutin.

La délégation nommée

L'arrêté a été signé ce mercredi par le sous-préfet de Bayonne : une délégation a été nommée pour remplacer le maire, ses adjoints et ses conseillers dans la gestion de la commune et une nouvelle date d'élection est choisie. Le vote aura lieu le dimanche 19 septembre et l'éventuel deuxième tour le dimanche suivant.