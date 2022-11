Boucau : le cambrioleur en chaussettes renvoyé devant le tribunal

Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 novembre dernier, vers une heure du matin. Deux jeunes mineurs enlèvent leurs chaussures afin de ne pas faire de bruit, et pénètrent dans un logement de Boucau. Les occupants des lieux dorment dans leur lit. Mais un bruit réveille le locataire, qui se retrouve nez à nez avec les cambrioleurs en chaussettes.

Jugé en décembre

Le locataire demande aux voleurs de déposer ce qu’ils ont pris et d’évacuer les lieux. Les deux jeunes renfilent alors leurs chaussures. Mais, quelques minutes plus tard, l’un d’entre eux est arrêté dans la rue par un équipage de la brigade anticriminalité. Le second parvient à prendre la fuite. Le mineur a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Bayonne, puis déféré devant le parquet de Bayonne ce samedi 26 novembre. Place en détention provisoire, il sera jugé par le tribunal pour enfant le 7 décembre 2022.