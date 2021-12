Bouches-du-Rhône : le site de recyclage qui a brûlé à Saint-Chamas n'était pas en conformité

"Les conditions et le volume de stockage des déchets n'étaient pas en conformité" dans la société "Recyclage Concept 13 "qui a pris feu dimanche 26 décembre à Saint Chamas (13). Incendie impressionnant avec des flammes de 10 mètres de haut, nécessitant l'intervention de 60 pompiers. La préfecture des Bouches-du-Rhône indique dans un communiqué que dès le 14 décembre la société avait été mise en demeure de revenir à un stock de 1.000 m3 de déchets avant la fin de l'année 2021. La préfecture a pris ce mardi un arrêté pour contraindre "Recyclage" à évacuer tous les déchets et mettre en sécurité le site "sans délai".

Surveillance de l'air

Lundi, en fin d'après-midi, les fumées ont incommodé les communes de Saint-Chamas, Miramas, Berre-l'Etang et Istres. On ignore toujours si ces émanations sont toxiques. On attend les résultats des prélèvements d'ATMOSUD. La préfecture déconseille cependant à l'ensemble de la population les pratiques sportives intenses en plein air ou en intérieur. Encore plus de précaution pour les personnes sensibles. Ce type d'incendie, rappelle la préfecture, peut conduire à l’émission localisée de polluants atmosphériques.