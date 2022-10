Bouches-du-Rhône : un couple mis en examen pour l'exploitation illégale de déchetteries

Ces deux personnes continuaient de recevoir et d'amasser des déchets, malgré les multiples mises en demeure de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.

Un couple a été mis en examen pour "exploitation illégale" de deux déchetteries à Allauch et Peypin, dans les Bouches-du-Rhône. La procureure de la République l'annonce ce mardi dans un communiqué où les chefs d'accusation sont nombreux. "Abandon de déchets par leur producteur ou détenteur", "gestion irrégulière de déchets provoquant une dégradation substantielle de l’environnement" sont également reprochés à ces deux personnes qui avaient déjà averties. La Préfecture avait déjà transmis plusieurs mises en demeure qui n'ont pas été respectées. L'un est en détention provisoire et l'autre sous contrôle judiciaire. Ils risquent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende.

Des décharges de plusieurs dizaines de mètres cubes

Leur réputation dépassait visiblement les frontières des Bouches-du-Rhône car ce couple recueillait des déchets venus d'autres départements. À tel point que le Parquet évoque des décharges qui ont atteint "plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes". Au-delà des non-conformités des installations, ces pratiques ont un impact sur l'environnement. Un incendie sur le site de Peypin, entouré d'une forêt, avait nécessité, en 2021, une intervention des pompiers pendant plusieurs jours pour éviter son extension et des reprises.

L'information judiciaire a notamment été ouverte des chefs d'"exploitation irrégulière ou non conforme d'installations classées", d'"abandon de déchets par leur producteur ou détenteur" et de "gestion irrégulière de déchets provoquant une dégradation substantielle de l'environnement".

La région Paca ne montre pas l'exemple

Cette affaire est l'exemple, s'il en fallait un, de cette anomalie qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années en région Paca. Autant de pratiques qui constituent un gâchis pour le recyclage, mais aussi un risque pour l'environnement. Selon les données rapportées par l'AFP, la région Paca fait figure de mauvais élève dans le retraitement des déchets. Là où atteint la moyenne nationale atteint les 270 kilos de déchets par habitant non retraités chaque année, la moyenne en Paca se situe à 400 kilos par an.