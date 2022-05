Un incident peu banal s'est produit pendant la troisième étape des Boucles de la Mayenne disputée ce samedi 28 mai entre Saint-Berthevin et Château-Gontier. L'hélicoptère chargé de filmer la course a provoqué la chute de plusieurs coureurs car il volait trop bas. Un coureur a été évacué à l'hôpital.

Boucles de la Mayenne : l'hélicoptère de la télévision provoque la chute de cinq coureurs pendant la course

Ce n'est déjà pas simple de pédaler quatre heures et les incidents mécaniques ou les chutes sont monnaie courante au sein d'un peloton d'une course cycliste.

Ce samedi 28 mai, lors de la 3e étape des Boucles de la Mayenne, c'est l'hélicoptère de la production TV qui a semé la zizanie. Volant apparemment trop bas, l'engin a provoqué la chute de plusieurs coureurs.

Dans le communiqué des commissaires (document publié à l'issue de chaque étape d'une course cycliste), il est stipulé : "le comité d’organisation et le jury des commissaires déplorent le vol à basse altitude de l’hélicoptère ayant provoqué la chute de cinq coureurs dont un transporté à l’hôpital. Il a été demandé à la production d’intervenir sur son personnel pour que cela ne se reproduise plus."

Un coureur breton à l'hôpital

Le coureur le plus durement touché est Alan Riou (Team Arkea Samsic). Le Breton souffre de plaies au coude et au genou. Contraint à l'abandon, le Lannionnais a été évacué vers l’hôpital de Château-Gontier.

Le jeune Paul Penhoët (Groupama-FDJ) a également été pris dans cette chute raconte son directeur sportif, Yvon Madiot : "l'hélicoptère volait bas, cela a provoqué une vague dans le peloton et plusieurs coureurs se sont envolés sur le côté de la chaussée dont mon coureur. Paul venait de rentrer dans le peloton après une crevaison et c'est tombé juste devant lui." Paul Penhoët souffrait de la cheville une fois l'étape terminée.

Des incidents de ce type se sont déjà produits sur d'autres courses cyclistes comme le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne.