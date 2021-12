Bouguenais : dégradation de la plaque-souvenir à Louis Bâle et Guy Jamet, deux jeunes résistants, fusillés

A Bouguenais (Loire-Atlantique), ce mercredi 15 décembre, la plaque rendant hommage à Louis Bâle, 33 ans, et Guy Jamet, 23 ans, deux jeunes résistants fusillés le 25 août 1943 à Nantes, a été dégradée. Dans un communiqué, le comité départemental du souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure dit "exprimer son émotion et sa réprobation de la profanation ignoble" de cette plaque.

Il rappelle que cette "dégradation intervient quelques jours après les dégradations de la façade du Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien où cinq otages nantais ont été fusillés, le 22 octobre 1941" Et d'ajouter : "ces actes nous rappellent que la lutte contre l’obscurantisme ne doit pas s’arrêter. Ils sont incontestablement encouragés par les déclarations de haine, la réécriture de l’histoire. Le pétainisme semble renaître de ses cendres et les prédateurs de l’histoire pérorent devant micros et caméras."